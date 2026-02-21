Conceden casi 200.000 euros de ayudas a protectoras arousanas

La Consellería de Medio Ambiente ha concedido casi 200.000 euros a las protectoras de Vilagarcía y Cambados como parte de su línea para actuaciones encaminadas a la protección de animales abandonados.

Más concretamente, el proyecto de la vilagarciana captó 119.390 y 4.954 euros en dos subvenciones y el del Refugio cambadés, 68.295 y 6.135 euros. Y es que se trata de un programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y se corresponde con la convocatoria del año pasado.

La resolución de la concesión salió publicada ayer en el DOG y recuerda que se trata de apoyos dirigidos a asociaciones para la protección y defensa de los animales de compañía que estén inscritas en el Rexistro Galego.

El objetivo es ayudarles en su labor de atención a abandonados y la búsqueda de familias, además de la gestión de colonias felinas. Pero también había apartados para la realización de obras de mejora de sus instalaciones, entre otras cosas.

En total, 24 entidades de toda Galicia se han visto beneficiadas con estas subvenciones, dotadas con un crédito preupuestario total de 480.000 euros. Esto forma parte de un paquete de medidas más amplio que la Xunta dotó con 1,3 millones de euros para garantizar el cuidado de los animales domésticos abandonados. Los 850.000 euros restantes estaban destinados a entidades locales, también para cubrir los elevados gastos que pueden suponer las esterilizaciones, la colocación de microchip… Sin olvidar los incentivos para animar a la ciudadanía a adoptar en centros autorizados.