Una senda en Sanxenxo abre la puerta a la tubería de agua a O Grove

Solucionar los problemas de conexión a la red de suministro de agua a O Grove se había convertido en un dolor de cabeza para la Mancomunidade de O Salnés que, tras meses y meses de análisis técnicos, podría haber encontrado la solución en la construcción de una senda peatonal que se va a acometer en Sanxenxo. Así lo reconocían ayer el presidente de la entidad, David Castro, y el gerente, Ramón Guinarte, antes de una reunión con los dos municipios afectados y Augas de Galicia en la que se iba a abordar la que puede ser la solución técnica más sencilla y asequible. Esa propuesta va tomando más forma que la funda interior impermeabilizadora que, tras detectarse ya todo el trazado de la tubería que atraviesa la zona intermareal, sigue presentando demasiados problemas y una inversión muy importante.

La propuesta sería instalar la tubería por debajo de la senda, aprovechando que el proyecto ya cuenta con todos los permisos sectoriales, dificultad que estaría superada, y permitiría llevarla hasta el enganche de O Grove, que es la misión de la Mancomunidade. «Mantener la tubería por la zona intermareal reviste muchos problemas ya que solo se puede actuar durante seis horas, sería muy complicado para las máquinas adentrarse en esa zona en la que el firme no es estable «, explicaba ayer Guinarte antes de indicar que «ahora nos ha surgido esta posibilidad, que consideramos una vía muy importante, que ofrece una solución adecuada al problema de la tubería al llevarla por tierra, facilitando el acceso en caso de una avería en cualquier momento, y que permitiría eliminar muchos de los problemas que generan otros proyectos», además de reducir los costes.

Lo que tiene claro la Mancomunidade es que «nosotros tenemos que darle agua a O Grove en un punto, garantizándole el suministro de 200 litros por segundo en épocas de alta demanda como son los meses de julio y agosto, donde se registra una explosividad turística que provoca que un pueblo de poco más de 10.000 habitantes pase a tener 82.000 personas, como ocurrió el pasado 3 de agosto». La tubería que se instalaría bajo la senda sería de última generación y se adaptaría a las particularidades del terreno y permitiría acceder a ella, en caso de avería, en cualquier momento. A ello se suma que, mientras se construye la tubería, no sería necesario cortar el suministro, otra de las grandes preocupaciones que tenía la Mancomunidade con este proyecto.

El regidor de O Grove, José Antonio Cacabelos, siempre defendió la necesidad de que la tubería fuese por tierra y de que existían fórmulas más asequibles que el proyecto de Costas del Estado, que suponía un desembolso d e4,5 millones de euros. «Al fin parece que se han dado cuenta de que la propuesta de que la tubería vaya por tierra es la mejor», indicaba antes de entrar en la reunión en la que se iba a abordar esta cuestión.

No es la única cuestión pendiente para mejorar la red de suministro de agua de la Mancomunidade, cuyo principal problema se encuentra en la capacidad de almacenamiento. El proyecto que lleva años reclamándose y que ya cuenta con un estudio es el de la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, una obra que supondrá una inversión de 5,3 millones de euros y que va a permitir aumentar la capacidad de bombeo de 320 litros por segundo a 720, una necesidad que se hace peremptoria cuando llega el verano y la comarca triplica su población, especialmnete en municipios como el de O Grove. El proyecto permitiría garantizar el suministro incluso en las etapas más complicadas de julio o agosto, donde se han registrado días con consumos de más de 46 millones de litros de agua, lo que tensiona a toda la red.

Otros proyectos que están en marcha se centran en el ahorro energético, con la implantación de varias plantas fotovoltaicas para garantizar el funcionamiento de la red y un importante ahorro económico, a lo que se suma la digitalización de todo el servicio, centralizada en el centro logístico de Cabanelas, que permitirá adoptar todo tipo de decisiones para evitar problemas en la red o prevenir averías.