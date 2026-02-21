Roban un extintor en una camioneta y lo lanzan a un coche

Dos jóvenes asaltaron a primera hora de esta mañana –cuando ya había amanecido– una camioneta de la empresa Urbarser, encargada del servicio de limpieza en el Concello de Vilagarcía de Arousa, y causaron daños valorados en unos seiscientos euros, según estiman los empleados de la propia concesionaria.

El vehículo atacado estaba cerrado con llave y estacionado en el entorno de la céntrica Praza de Galicia –en pleno centro de la ciudad– a eso de las ocho y media de la mañana, mientras los operarios se ocupaban de limpiar tanto esa zona como Rúa do Río, Arzobispo Lago, Clara Campoamor y otras calles adyacentes.

Los dos individuos, que al parecer ya han sido identificados, forzaron y rompieron la manilla de la puerta del vehículo para acceder a su interior.

El dispositvo policial tras el asalto a la camioneta. / M. Méndez

Una vez dentro extrajeron un extintor que, según manifiestan los testigos, acabaron lanzando después contra un turismo estacionado en una calle de las inmediaciones, al que también causaron daños.

No satisfechos con eso, parece que trataron de llevarse una furgoneta dedicada al reparto de la prensa diaria que estaba parada en la misma zona, aprovechando que la conductora se había bajado para dejar los periódicos en distintas direcciones.

Los agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía, cuya Comisaría se encuentra a escasos metros, acudió al lugar de los hechos para tomar declaración a los afectados y recabar pruebas.

Los efectivos de la policía científica desplazados se encargaron de tomar huellas en la puerta y las ventanillas de la camioneta de Urbaser asaltada.