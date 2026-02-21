Restricciones viarias en Carril y Vilaxoán para despedir los carnavales

El Enterro da Sardiña que se celebra en Carril y Vilaxoán obliga a introducir modificaciones en la red viaria. Desde el Concello de Vilagarcía detallan que la comitiva fúnebre de Vilaxoán sale hoy de la lonja a las 19.30 horas para avanzar por Avelina Nogueira, Xeneral Pardiñas, Rafael Pazos, Eiras y volver por Avelina Nogueira hacia O Preguntoiro, donde en la rampa de acceso a la playa se procederá al simbólico acto de despedida del Entroido.

En Carril se verán afectadas mañana, desde las 18.30 horas, las calles Victoria, Extramuros, la zona de Xalda y Nicolás Viqueira, lo cual levará a la comitiva a cruzar la avenida de Rosalía de Castro a eso de las 19.00 horas.

El sepelio seguirá por Lucena, Carmen Aduana , Luchana y la avenida de A Mariña, finalizando en la Praza da Liberdade, donde se despedirá el carnaval carrilexo.