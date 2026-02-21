El declive de las rías gallegas
El PSOE pide un plan de recuperación para afrontar la mortandad sufrida en la ría de Arousa
La formación llevará una propuesta al Parlamento en la que también reclama ayudas económicas directas para el sector y coordinación con las cofradías
El grupo parlamentario socialista, con la colaboración del alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha diseñado una proposición no de ley para su debate en el Parlamento gallego en la que se reclama la adopción de medidas contundentes y eficaces que palien la grave mortalidad sufrida por el marisco en la ría de Arousa a causa de las riadas de agua dulce.
La propuesta se fundamenta en tres cuestiones. La primera de ellas es habilitar ayudas económicas directas y complementarias, como la creación de un paquete de ayudas urgentes para los mariscadores y sus unidades de explotación con el objetivo de asegurar unas condiciones mínimas de renta y evitar el abandono de la actividad profesional.
La segunda pasaría por el diseño e implementación de un plan de recuperación integral del sector, que debería incluir inversiones públicas y técnicas en la regeneración de bancos, mejora de la calidad del agua y control de los factores ambientales.
También se prevén mecanismos de apoyo a la adquisición de equipamiento, adaptación tecnológica y formación especializada, así como líneas de confinanciamiento para proyectos de investigación e innovación ambiental frente a los defectos climáticos extremos.
Por último, se propone una coordinación efectiva con el sector, subrayando la importancia de coordinar todas las acciones con los pósitos, organizaciones sectoriales y agrupaciones de mariscadores, garantizando su participación activa en el diseño y ejecución de las medidas.
El alcalde de A Illa insistía ayer en la necesidad de «proteger un sector fundamental para la economía del municipio y la comarca por lo que «deben tomarse medidas para garantizar la viabilidad de esta actividad».
No en vano, el de A Illa es uno de los municipios más perjudicados por esta situación, con la cofradía perdiendo toda la inversión que realizó en la regeneración de bancos marisqueros y donde se ha detectado una gran mortandad en especies que resistían mejor las riadas, como la navaja o las algas.
Pero esta mortandad, recuerda Arosa, viene a sumarse a todas las situaciones que ha venido sufriendo el marisqueo en los últimos cinco años y que han supuesto un golpe tras otro al sector, sin que tenga visos de recuperarse a corto plazo si no se ejecutan medidas bien planificadas de inmediato. La situación no se restringe solo a A Illa, sino que ha supuesto un golpe muy duro para todas las entidades que viven en la ría del marisqueo.
Mar visita las cofradías afectadas.
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, visitó ayer los bancos de A Illa, Vilanova y Vilaxoán para analizar el impacto de los temporales, contactando con los biólogos de zona para ver cuales son los niveles de salinidad y buscar medidas para el sector.
