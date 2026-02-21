El PSOE pide un plan de recuperación para afrontar la mortandad sufrida en la ría de Arousa

El grupo parlamentario socialista, con la colaboración del alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha diseñado una proposición no de ley para su debate en el Parlamento gallego en la que se reclama la adopción de medidas contundentes y eficaces que palien la grave mortalidad sufrida por el marisco en la ría de Arousa a causa de las riadas de agua dulce.

La propuesta se fundamenta en tres cuestiones. La primera de ellas es habilitar ayudas económicas directas y complementarias, como la creación de un paquete de ayudas urgentes para los mariscadores y sus unidades de explotación con el objetivo de asegurar unas condiciones mínimas de renta y evitar el abandono de la actividad profesional.

La segunda pasaría por el diseño e implementación de un plan de recuperación integral del sector, que debería incluir inversiones públicas y técnicas en la regeneración de bancos, mejora de la calidad del agua y control de los factores ambientales.

También se prevén mecanismos de apoyo a la adquisición de equipamiento, adaptación tecnológica y formación especializada, así como líneas de confinanciamiento para proyectos de investigación e innovación ambiental frente a los defectos climáticos extremos.

Por último, se propone una coordinación efectiva con el sector, subrayando la importancia de coordinar todas las acciones con los pósitos, organizaciones sectoriales y agrupaciones de mariscadores, garantizando su participación activa en el diseño y ejecución de las medidas.

El alcalde de A Illa insistía ayer en la necesidad de «proteger un sector fundamental para la economía del municipio y la comarca por lo que «deben tomarse medidas para garantizar la viabilidad de esta actividad».

No en vano, el de A Illa es uno de los municipios más perjudicados por esta situación, con la cofradía perdiendo toda la inversión que realizó en la regeneración de bancos marisqueros y donde se ha detectado una gran mortandad en especies que resistían mejor las riadas, como la navaja o las algas.

Pero esta mortandad, recuerda Arosa, viene a sumarse a todas las situaciones que ha venido sufriendo el marisqueo en los últimos cinco años y que han supuesto un golpe tras otro al sector, sin que tenga visos de recuperarse a corto plazo si no se ejecutan medidas bien planificadas de inmediato. La situación no se restringe solo a A Illa, sino que ha supuesto un golpe muy duro para todas las entidades que viven en la ría del marisqueo.