Mesa das Verbas
El poeta Manuel López ya tiene en su poder el «Xaquina Trillo» de Vilagarcía
Vilagarcía
Vilagarcía acogió la entrega del V Concurso de Poesía Xaquina Trillo, que ganó el noyés Manuel López Rodríguez por su obra «A estancia baleira». El acto del certamen, organizado por la Mesa das Verbas, contó con la presencia de sus responsables, la hija de la escritora y maestra arousana y autoridades. Cabe recordar que el vilagarciano Luis González Bravo se llevó el segundo premio con «Mar de Arousa» y el tercero fue para el coruñés Xian Lois Alcayde, por «Entre as ondas». Además, Adolfo Caamaño se llevó una mención especial por «Cartograma».
