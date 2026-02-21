El «país invisible» se enseña desde O Grove

Arturo Lezcano (Ferrol, 1976) presentó en la Sala das Cunchas de la casa consistorial grovense su último libro, «O país invisible», resultados de dos décadas viviendo y trabajando en América como periodista, así como de cientos de entrevistas a personas desplazadas.

En la villa meca el autor tuvo la oportunidad de departir con el numeroso público asistente y firmar ejemplares de esta obra que transita entre el periodismo y la literatura, editada en gallego y castellano por el sello madrileño Libros del K.O.

Un momento de la presentación. / Paco Luna

En sus páginas se dan cita las grandes figuras de la cultura de Galicia, entremezcladas con las historias personales de los gallegos emigrados.

Son cientos de historias tan reales como humanas protagonizadas por ciudadanos de las comarcas de O Salnés y Pontevedra que comparten protagonismo con la visita a Ribadumia, en 1984, del entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, recibido por una multitud en la pequeña aldea de la que habían salido sus abuelos para «cruzar el charco».