El nuevo centro de salud de Vilagarcía supera la fase de obra «más difícil» y estará en 2027

Los temporales y una compleja cimentación por el nivel freático de la parcela ralentizaron las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía, pero están recuperando el ritmo y se mantiene la previsión de terminarlas en el segundo trimestre de 2027. Con una inversión de 19 millones de euros, resultarán en unas modernas instalaciones acristaladas, con vistas al mar en algún punto y con una cartera de servicios «de las mejores de Galicia», además de dar dos grandes plazas públicas al centro de la ciudad.

Autoridades de diferentes departamentos desembarcaron ayer en la avenida de A Mariña para comprobar el avance de los trabajos que, con diez meses de vida, pronto entrarán en el ecuador del plazo de ejecución de dos años. Al frente, los conselleiros de Sanidade y de Infraestruturas, Antonio Gómez Caamaño y María Martínez Allegue, y el alcalde, Alberto Varela, que fueron guiados por el director de la obra, Iván López Veiga, que también es el arquitecto ideólogo de este singular edificio de tres niveles.

Actualmente, están construyendo la estructura y ya está hecho el 50%. Más concretamente, los operarios están con los forjados de la segunda planta y ya estaban poniendo una parte de la cubierta. Según López Veiga, «en breve» empezarán también los trabajos de albañilería para los cerramientos y la instalación del aislamiento térmico y para frenar el radón, que se podrán realizar aunque llueva.

Según autoridades y técnicos, el proyecto ha atravesado dificultades por el mal tiempo y las aguas subterráneas de la parcela, que complicaron la cimentación, la cual se ha realizado a base de pilotes de 12 metros enterrados. Pero «la parte más difícil ya está superada y ahora la obra avanza», puntualizó Allegue.

El socio de Iglesias y Veiga Arquitectos recordó que el tejado irá decreciendo en altura con el fin de no asombrar el acceso peatonal al centro de salud, que está configurado como una plaza de mil metros cuadrados la cual será abierta para el uso y disfrute de toda la ciudadanía, contando con zonas ajardinadas y mobiliario urbano. Y no será la única, pues por Elpidio Villaverde, donde estará la entrada de urgencias, habrá otra con la mitad de superficie, aproximadamente, aportando además al «ensamblaje de Puerto y ciudad que Vilagarcía hace muy bien. Tiene un potencial muy grande y hay que explotarlo», añadió la conselleira.

Para las fachadas se empleará el aluminio, que es un material durable, que aísla de la humedad y evita un mantenimiento frecuente. Y en el caso de la sur, llevará unas celosías de madera de batea por debajo.

El director del proyecto también matizó que los temporales no detuvieron los trabajos, pero sí los ralentizaron. El problema no solo han sido las intensas lluvias; con vientos de a partir de 70 kilómetros por hora, la grúa se para de manera automática por seguridad y en una obra de este calado, el traslado de otro modo es imposible. Con todo, ahora esperan recuperar el ritmo y se mantienen en plazo.Cabe recordar que el proyecto fue adjudicado a la UTE Serranco y Proyecon por unos 19 millones de euros y mediante una encomienda de la Consellería de Sanidade a la Axencia Galega de Infraestructuras.

Además de la «calidad arquitectónica», la «accesibilidad y que es un edificio verde», las autoridades destacaron la confortabilidad que ofrecerá a profesionales y pacientes. Algo que el conselleiro Gómez Caamaño también quiso poner en valor, pues «el entorno en el que se desarrolla la atención también es importante», declaró después de defender la calidad asistencial y la capacidad de los profesionales: «El Sergas tiene los mejores». Asimismo, indicó que la Xunta lleva invertidos más de 160 millones en levantar nuevos centros de salud y en reformas.

Por su parte, el regidor rememoró el camino andado hasta aquí; desde la compra de la parcela por parte del Concello de Vilagarcía a la Autoridade Portuaria, por algo más de un millón de euros, hasta la «persistencia» de su gobierno para que la Xunta ejecutase «esta necesidad». Ahora se queda con esta colaboración entre administraciones que «debe ser un ejemplo» porque gracias a ella, una vieja reivindicación de la ciudad «es una realidad en estos momentos».

Las especialidades que habrá

Este centro de salud aglutinará el servicio que actualmente se presta en San Roque y el consultorio de Vilaxoán. Además de urgencias y medicina de familia contará con especialidades, que irán en la segunda planta, como odontología, nutricionista, psicología, además de una zona de fisioterapia con seis cabinas de rehabilitación. Tendrá «una de las mejores carteras de Galicia», declaró el conselleiro Gómez Caamaño.

En total, son 8.000 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en cinco áreas. La de adultos contará con 34 consultas de medicina general y enfermería, una cifra que en la pediátrica será de seis y cinco, respectivamente. Habrá una específica para los cuidados relacionados con la mujer, como el de matrona, y en cuanto al Punto de Atención Continuada, habrá cuatro puestos de recepción, dos salas de espera independientes, un área de respiratorios, tres consultas de medicina, dos de enfermería, una de reanimación y una de observación.

No faltará una zona de personal y administración, con zonas de descanso y vestuarios, entre otras cuestiones necesarias para el trabajo diario. Por el interior habrá una pasarela de uso privativo que conectará urgencias con el ambulatorio.