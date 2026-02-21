Mortandad de marisco: Alberto Varela se ofrece como mediador

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se compromete a «mediar» ante la Xunta y el Estado para buscar remedio a la mortandad de marisco en los bancos marisqueros de Carril. Lo anuncia tras visitar la zona afectada por el descenso de salinidad en compañía del patrón mayor, Javier Quintáns.

El regidor sugiere «habilitar ayudas directas» y fórmulas alternativas como «atender la vieja aspiración de los parquistas de Carril para que, como acuicultores que son, sean reconocidos a todos los efectos como pertenecientes al sector primario».

Varela confirma la muerte de del almeja y berberecho, así como el mal olor que desprende el marisco a medida que se pudre.

Una mariscadora mostrando bivalvo muerto en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Ante lo cual lamenta que «el grado de salinidad llegó a ser de prácticamente cero» en las zonas más próximas a la desembocadura del río Ulla.

De ahí que alerte de la compleja situación que deben afrontar ahora «una gran cantidad de familias que dependen de la producción marisquera».

Por esta razón, y porque la afamada Ameixa de Carril merece protección, el alcalde y el patrón mayor entienden que «las administraciones públicas con competencias en el ámbito marino deben arbitrar una solución que permita superar esta situación tan difícil».

Una dificultad que afecta igualmente al marisqueo y la lonja de Vilaxoán, de ahí que el alcalde se comprometa a trasladar también los problemas de ese puerto vilagarciano, sin perder de vista la mortandad experimentada en el sector mejillonero,