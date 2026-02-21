Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora de infraestructuras

La guardería cambadesa recupera los patios

El nuevo pavimento de la guardería de Cambados.

Lucía Romero

Cambados

La Concellería de Ensino de Cambados acaba de mejorar los espacios exteriores de la guardería municipal. Se trata de más de 500 metros cuadrados de suelo y tapete que han sido renovados conforme a la normativa tras una inversión de 48.000 euros.

El concejal Liso González destacó el «gran esfuerzo» que están haciendo en este centro tras encontrar « un servicio totalmente deteriorado, con una concesión caducada y obsoleto. Dos años y medio después, lo pusimos todo a andar, en un tiempo récord, y ya es un referente.

Los cambios ya se notan hasta por fuera, con esta última actuación», añadió, indicando que «ahora los niños podrán volver a salir al patio porque antes no podían». Entre mejoras y la nueva concesión, calcula que llevan medio millón gastado en este servicio.

