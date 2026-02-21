Mejora de infraestructuras
La guardería cambadesa recupera los patios
La Concellería de Ensino de Cambados acaba de mejorar los espacios exteriores de la guardería municipal. Se trata de más de 500 metros cuadrados de suelo y tapete que han sido renovados conforme a la normativa tras una inversión de 48.000 euros.
El concejal Liso González destacó el «gran esfuerzo» que están haciendo en este centro tras encontrar « un servicio totalmente deteriorado, con una concesión caducada y obsoleto. Dos años y medio después, lo pusimos todo a andar, en un tiempo récord, y ya es un referente.
Los cambios ya se notan hasta por fuera, con esta última actuación», añadió, indicando que «ahora los niños podrán volver a salir al patio porque antes no podían». Entre mejoras y la nueva concesión, calcula que llevan medio millón gastado en este servicio.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes