Invasión de zonas peatonales
Enésima reforma en la céntrica calle de Vista Alegre
Los operarios han concluido la enésima reparación de la peatonal calle de Vista Alegre, cuyas losas de piedra aparecen destrozadas cada poco tiempo debido al paso de motos, turismos y camiones. Lo hacen tanto los que tienen permiso –residentes–, como otros muchos que se saltan las prohibiciones. De ahí que los destrozos vayan en aumento y los controles de la Policía Local sean frecuentes. Se trata de una de las zonas peatonales más castigadas de Vilagarcía por esa invasión de vehículos. En ello influye la presencia de un colegio al que algunos padres trasladan a sus hijos en coche hasta la puerta.
