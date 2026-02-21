Ribadumia
Denuncian la rotura de un bombeo en Leiro que vierte desde hace cuatro meses
Somos cree que esta avería evidencia los problemas de saturación de la red
Somos Ribadumia acusó ayer al Concello de «falta de diligencia en la gestión» poniendo de manifiesto la situación que ocurre en una calle de Leiro, donde «la rotura sin resolver de un bombeo de la red de saneamiento está dando más de un dolor de cabeza».
El bombeo padeció la rotura de una de sus bombas el pasado otoño pero, durante estos meses, «dl gobierno local no ha sido capaz de resolver el problema, limitándose a colocar una bomba auxiliar que bombea por fuera del saneamiento, vertiendo las aguas fecales en la vía pública y en fincas privadas, antes de llegar al río Umia».
La formación considera esto un «despropósito» que se suma al de «una red saturada que ya ha provocado daños por retornos en una vivienda, hasta el punto de que el propio Concello haya tenido que actuar en más de una ocasión».
Desde la formación que dirige Sergio Soutelo exigen diligencia al Concello antes estos problemas, «soluciones rápidas, ya que es totalmente inadmisible que este tipo de situaciones se mantengan en el tiempo, no digamos ya durante meses». Exigen responsabilidades políticos ante lo que consideran «una situación que ha provocado daños a particulares, que mantiene varias fincas anegadas y que supone un punto de vertido al río Umia, algo de la máxima gravedad».
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes