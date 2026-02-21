Delfines y acento gallego en la recepción del Rey de España al presidente de Portugal

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió el viernes con honores militares al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Juntos saludaron a más de noventa personas invitadas a participar en la recepción y el almuerzo oficial en honor del representante del país vecino.

Allí, en el Salón de Columnas del madrileño Palacio Real, se encontraba una nutrida representación gallega, con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la cabeza.

Lo que no todos saben es que entre los gallegos presentes estaba también el doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos, Bruno Díaz López, ferrolano de nacimiento y grovense de adopción, al que muchos conocen por su papel al frente del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), cuyo trabajo se centra en los mamíferos marinos que habitan la costa atlántica gallega.

Bruno Díaz, señalado con un flecha, durante el discurso del Rey Felipe. / FdV

De este modo tanto O Grove como el conjunto de las Rías Baixas participaron de un encuentro internacional en el que, inevitablemente, salió a relucir el trabajo del BDRI (Bottlenose Dolphin Research Institute).

Un centro, cabe recordar, que desde O Grove se dedica «al estudio y la conservación de la biodiversidad marina», prestando especial atención a «depredadores superiores como los delfines, marsopas, ballenas, nutrias y aves pelágicas, así como permitiendo la formación académica de jóvenes investigadores» llegados de todo el mundo.

Bruno Díaz, durante la presentación oficial del Refugio de Delfines San Paolo, celebrada en el Palazzo Amati de Tarento (Italia). / BDRI

Eso es lo que pudo dar a conocer Bruno Díaz a quienes compartieron mesa y mantel en el Palacio Real, donde abogó por «poner en valor medidas prácticas y medibles para minimizar impactos en el medio marino».

Se refiere, por ejemplo, a la adopción de acciones como «la monitorización ambiental y la mitigación de la presión sobre cetáceos».

A esas propuestas se suma otra con una significación muy especial, por aquello de salir a relucir en el citado encuentro hispano-portugués del Palacio Real, como es «la cooperación científica entre España y Portugal».

Participantes en el trabajo de investigación que lleva a cabo el BDRI. / BDRI

Una estrategia común transfronteriza en el Atlántico ibérico que «resulta esencial», sostiene el investigador, autor de publicaciones científicas reconocidas y aplaudidas a nivel internacional.

En este sentido, y tras participar en diferentes proyectos de investigación y divulgación arropados por el Gobierno de España, el BDRI manifiesta su disposición a colaborar con las diferentes administraciones públicas, el conjunto de la comunidad científica y el sector privado.

Monitorización

Lo hace con el propósito de «diseñar proyectos piloto de monitorización orientados a obtener datos de alta calidad incluso en condiciones operativas tan exigentes como las que se registran en la costa oeste de la Península Ibérica».

Una línea de acción que, a juicio del propio Bruno Díaz, «puede favorecer y acelerar el desarrollo sostenible en zonas de bajo impacto ambiental, utilizando a los cetáceos como indicadores del buen estado del ecosistema».

Visiblemente agradecido a la Casa Real, tanto por la invitación como por «la acogida dispensada en el marco de este acto institucional», el director del BDRI resalta que dicha cita puso de manifiesto «la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencias científicas para lograr el desarrollo sostenible del medio marino, incluyendo el impulso responsable de la eólica marina, el turismo y la reducción de impactos sobre la biodiversidad».

Un delfín parece reírse con la cabeza fuera del agua. / BDRI

Lo que quiere decir es que «es especialmente importante impulsar un desarrollo sostenible basado en la evidencia científica, reduciendo incertidumbres y generando datos robustos que permitan compatibilizar la transición energética con la conservación de la biodiversidad».

Abundando en ello, este biólogo que recientemente presentó los resultados de un estudio efectuado con los armadores de Vigo para tratar de reducir la muerte de los delfines a causa de la pesca accidental, asevera que «la presencia del BDRI en este acto es un reconocimiento a la utilidad de la ciencia cuando se traduce en soluciones concretas».

Para terminar valorando muy positivamente tanto la presencia de los representantes de Galicia en el Palacio Real como «la visibilidad que hemos podido dar a O Grove en un foro institucional de tan alto nivel».