Formación y empleo
Decidir un futuro en Vilagarcía
La jornada «(In) fórmate»de Vilagarcía de Arousa volvió a resultar un éxito de participación. Unos 400 jóvenes estaban convocados a la cita en el Auditorio Municipal.
L. R.
Tomar decisiones de futuro nunca es fácil, pero hay momentos de la vida en que no hay tiempo para las contemplaciones y aunque nunca es tarde para un cambio de opinión, encaminarse lo más acertadamente posible en el siguiente paso formativo y laboral, siempre es positivo.
Este es el propósito de la jornada «(In) fórmate» que la Concellería de Xuventude de Vilagarcía volvió a ofrecer ayer en el auditorio municipal con la participación de unos 400 estudiantes que están en diferentes momentos educativos, pero empezando a entrar en la llamada vida adulta.
Ponencias, intervenciones y la presencia de instituciones educativas con ofertas muy interesantes fueron el grueso de esta cita a la que fueron invitados los colegios vilagarcianos con alumnado de cuarto de ESO en adelante, hasta ciclos formativos.
Además, para conocer a voces de su generación se contó con jóvenes talentos locales como Alba Tomé, Carla Rivas y Manuel Souto, además de la presencia de emprendedores y expertos de diferentes ámbitos.
Sobre todo, resultó interesante un coloquio sobre formación y salidas laborales reales, en un momento en que también está cambiando el mercado tradicional, ofreciendo oportunidades que van en la línea de los sectores y alternativas por las que ya apuestan los más jóvenes, como las nuevas tecnologías.
Entre la veinte instituciones y empresas participantes estaban las tres universidades gallegas y la UNED. Además, la jornada «(In) fórmate», que cumplió su cuarto año de vida, recibió la visita de autoridades como el alcalde vilagarciano Alberto Varela, entre otras autoridades. Estas valoraron muy positivamente otro año más de este programa.
