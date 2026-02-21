Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Físico Adolescentes GallegosAranceles TrumpEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaManifestación AP-9GEA Camposancos Vigo
instagramlinkedin

Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar

Lo que pudo quedarse en un accidente leve se saldó con dos denuncias de la Policía Local

La policía y la grúa llevándose un coche de la zona del mercadillo y la plaza, esta mañana.

La policía y la grúa llevándose un coche de la zona del mercadillo y la plaza, esta mañana. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Lo que pudo haberse quedado en un accidente de circulación de carácter leve y saldado con un parte amistoso, acabó convirtiéndose en sendas denuncias policiales contra los conductores de los dos turismos que se vieron implicados en el mismo.

Sucedió la pasada madrugada en el centro de Vilagarcía, cuando la Policía Local acudió a la calle San Roque para asistir a los implicados en el percance.

Una vez allí los agentes comprobaron que uno de los turismos no ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mientras que en el interior del otro había un mecanismo de detección de radares, que como los municipales recuerdan, «es algo prohibido por la Ley de Seguridad Vial».

Sucedió después de que la tarde anterior resultara especialmente ajetreada para la Policía Local, que sorprendió a un conductor con claros indicios de estar bajo los efectos del alcohol. Algo que, por otra parte, se detecta prácticamente a diario gracias a la vigilancia ejercida por dicho departamento.

Fue durante un control realizado en Renza cuando los policías detectaron a un conductor «con claros signos de alcoholemia», de ahí que esté siendo «investigado por conducción bajo los efectos del alcohol y negarse a ser sometido a las pruebas correspondientes».

Encapuchado

Poco después, la Policía Local participó en el dispositivo de búsqueda de un individuo que irrumpió en una vivienda unifamiliar de Cornazo, tal y como aparece recogido en las cámaras de videovigilancia del inmueble.

Noticias relacionadas

Se trata de una persona que actuó encapuchada y que abandonó el lugar de los hechos en cuanto saltó la alarma, iniciándose en ese momento la búsqueda del individuo por los alrededores.

Continúa el estacionamiento ilegal en la zona del mercado y la plaza

A diario se observa la presencia de vehículos estacionados en la zona prohibida del entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía.

La situación se torna especialmente complicada los martes y sábados, cuando se celebra el tradicional mercadillo ambulante.

En estos casos intervienen la grúa municipal y la policía –como volvió a suceder esta mañana–, dado que es necesario retirar los coches para que los vendedores ambulantes puedan montar sus puestos y que los placeros puedan descargar la mercancía de los suyos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents