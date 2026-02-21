Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar

Lo que pudo haberse quedado en un accidente de circulación de carácter leve y saldado con un parte amistoso, acabó convirtiéndose en sendas denuncias policiales contra los conductores de los dos turismos que se vieron implicados en el mismo.

Sucedió la pasada madrugada en el centro de Vilagarcía, cuando la Policía Local acudió a la calle San Roque para asistir a los implicados en el percance.

Una vez allí los agentes comprobaron que uno de los turismos no ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mientras que en el interior del otro había un mecanismo de detección de radares, que como los municipales recuerdan, «es algo prohibido por la Ley de Seguridad Vial».

Sucedió después de que la tarde anterior resultara especialmente ajetreada para la Policía Local, que sorprendió a un conductor con claros indicios de estar bajo los efectos del alcohol. Algo que, por otra parte, se detecta prácticamente a diario gracias a la vigilancia ejercida por dicho departamento.

Fue durante un control realizado en Renza cuando los policías detectaron a un conductor «con claros signos de alcoholemia», de ahí que esté siendo «investigado por conducción bajo los efectos del alcohol y negarse a ser sometido a las pruebas correspondientes».

Encapuchado

Poco después, la Policía Local participó en el dispositivo de búsqueda de un individuo que irrumpió en una vivienda unifamiliar de Cornazo, tal y como aparece recogido en las cámaras de videovigilancia del inmueble.

Noticias relacionadas

Se trata de una persona que actuó encapuchada y que abandonó el lugar de los hechos en cuanto saltó la alarma, iniciándose en ese momento la búsqueda del individuo por los alrededores.