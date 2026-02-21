Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar
Lo que pudo quedarse en un accidente leve se saldó con dos denuncias de la Policía Local
Lo que pudo haberse quedado en un accidente de circulación de carácter leve y saldado con un parte amistoso, acabó convirtiéndose en sendas denuncias policiales contra los conductores de los dos turismos que se vieron implicados en el mismo.
Sucedió la pasada madrugada en el centro de Vilagarcía, cuando la Policía Local acudió a la calle San Roque para asistir a los implicados en el percance.
Una vez allí los agentes comprobaron que uno de los turismos no ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mientras que en el interior del otro había un mecanismo de detección de radares, que como los municipales recuerdan, «es algo prohibido por la Ley de Seguridad Vial».
Sucedió después de que la tarde anterior resultara especialmente ajetreada para la Policía Local, que sorprendió a un conductor con claros indicios de estar bajo los efectos del alcohol. Algo que, por otra parte, se detecta prácticamente a diario gracias a la vigilancia ejercida por dicho departamento.
Fue durante un control realizado en Renza cuando los policías detectaron a un conductor «con claros signos de alcoholemia», de ahí que esté siendo «investigado por conducción bajo los efectos del alcohol y negarse a ser sometido a las pruebas correspondientes».
Encapuchado
Poco después, la Policía Local participó en el dispositivo de búsqueda de un individuo que irrumpió en una vivienda unifamiliar de Cornazo, tal y como aparece recogido en las cámaras de videovigilancia del inmueble.
Se trata de una persona que actuó encapuchada y que abandonó el lugar de los hechos en cuanto saltó la alarma, iniciándose en ese momento la búsqueda del individuo por los alrededores.
Continúa el estacionamiento ilegal en la zona del mercado y la plaza
A diario se observa la presencia de vehículos estacionados en la zona prohibida del entorno de la plaza de abastos de Vilagarcía.
La situación se torna especialmente complicada los martes y sábados, cuando se celebra el tradicional mercadillo ambulante.
En estos casos intervienen la grúa municipal y la policía –como volvió a suceder esta mañana–, dado que es necesario retirar los coches para que los vendedores ambulantes puedan montar sus puestos y que los placeros puedan descargar la mercancía de los suyos.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026