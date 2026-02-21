El comercio arousano premia a los clientes de San Valentín

Las asociaciones de comerciantes de la comarca de O Salnés cerraron esta semana su campaña de San Valentín, una campaña en la que se incentiva la compra en el comercio local con premios, bien una cena romántica, bien una entrega de vales compra para reinvertir en el comercio local. Uno de los colectivos más importantes a este respecto es Zona Aberta de Vilagarcía que, ayer, entregó en el establecimiento comercial Preto Parafarmacia, situado en la calle Arzobispo Lago, el premio de la cena para dos personas, que fue a parar a manos de Claudia Suárez Lombardero.

Por su parte, Zona Centro de Cambados también celebró el acto de entrega del concurso de fotografías de la campaña de San Valentín, que se desarrolló bajo el epígrafe «Cambados Namora». La vencedora de este evento fue Martina Domínguez Quintáns, que se llevó una cena valorada en cien euros por una estampa con su pareja paseando por la capital del albariño. Hoy y mañana, se celebrarán los conciertos de Carnaval organizados por la asociación de comerciantes cambadesa y que tuvieron que ser aplazados por la lluvia el pasado fin de semana. A las 20.00 horas de hoy actuará el dúo Take it Easy y mañana, a partir de las 13.00, Dani Barreiro & Friends. Los dos son en la plaza de Asorey.

Por último, la asociación de comerciantes de O Grove, Emgrobes, celebró ayer el sorteo en su web de los 50.000 puntos entre todos los que emplearon la tarjeta club de tiendas en sus compras. En total, fueron una docena de personas los premiados que con edsos puntos consiguieron descuentos importantes en los establecimientos asociados. El colectivo animaba ayer a seguir comprando en O Grove y a disfrutar de las siguientes campañas de fidelización que lanzará el comercio local.