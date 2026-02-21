Ceden terrenos para un parking en el parque Irmáns Dios Mosquera

El pleno de Valga aprobó el pasado jueves la cesión al Concello, por parte de los comuneros de San Miguel, de una finca de 3.362 metros cuadrados de superficie situada en las inmediaciones del parque Irmáns Dios Mosquera. El objetivo del gobierno local es habilitar en este terreno un estacionamiento para dar servicio al parque, en el que se celebran un gran número de actividades. La cesión, que es gratuita y por tiempo indefinido, fue aprobada con los votos del grupo de gobierno y las abstenciones de PSOE y BNG.

Esta misma votación se repitió en la aprobación del convenio colectivo del personal laboral al servicio del Concello. Este documento, que pretende facilitar el normal desarrollo de las relaciones laborales fue acordado a finales del pasado año con las organizaciones sindicales y con los representantes de personal.

En la sesión también salió adelante por unanimidad la propuesta de hermanamiento entre el Concello de Valga y el de Prat de Comte (Tarragona) para afianzar y hacer oficiales las relaciones que ambas localidades mantienen desde hace más de veinte años. También se incluyó la delegación de competencias en el alcalde para la tramitación del expediente de contratación para mejorar instalaciones deportivas municipales por un total de 1,4 millones de euros.