Seguridad vial
El BNG de Valga reúne firmas para reclamar la mejora integral de la N-550
Lamenta que la Xunta no atienda su petición de resolver la alta siniestralidad de Cordeiro
El BNG de Valga lamenta que la Xunta no atendiera su petición de mejorar la seguridad vial en la PO-548 y especialmente en el Alto de Cordeiro, ante su «peligrosidad y alta siniestralidad». Además, ha recogido una serie de firmas para exigir al gobierno central un plan integral en la N-550 a su paso por Ponte Valga.
Las presentará en la Subdelegación de Pontevedra en los próximos días. En cuanto al caso autonómico, indica que la respuesta ofrecida en el Parlamento fue un «repaso de lo que se hizo en el pasado, pero sin respuesta a los problemas reales que siguen existiendo». Así las cosas, seguirá insistiendo y también «ante la falta de compromiso de Transportes (...) Precisamente, estos días un informe de la RACC y la RACE indicaba que la N-550 a su paso por Valga es uno de los tramos con mayor índice de riesgo de siniestralidad» de España.
