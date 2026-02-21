Dos arousanos forman parte del equipo gallego para el «SpainSkills»

Dos alumnos del colegio Salesianos A Mercé de Cambados, Marcos Fontán Blanco y Brais Castro Pardo, forman parte del grupo de estudiantes que representarán a Galicia en el certamen estatal de Formación Profesional (FP), «SpainSkills», que tendrá lugar la próxima semana en Madrid, en concreto del martes 24 al sábado 28.

Se trata de una comitiva de 37 estudiantes gallegos que ayer fueron recibidos por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. «Sea cual sea el resultado, sois un orgullo para nuestro sistema educativo», afirmó, indicando que son un «ejemplo» por su «constancia, capacidad de superación y esfuerzo para alcanzar la excelencia».

De hecho, el alto nivel gallego queda reflejado en que esta selección compite en 33 de las 34 modalidades del campeonato.

De estas, treinta son competiciones clasificables para los certámenes internacionales y tres se desarrollarán en formato demostración.

El alumnado que obtenga la medalla de oro en el «SpainSkills» formará parte de la delegación española en los internacionales. En el mundial, que será este año en Shanghai,y el europeo, en Alemania.