Los árboles de O Castriño acechan al vecindario

Los vecinos de la calle de Vista Alegre, en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa, alertan una vez más de los perjuicios que causan los árboles situados en el entorno del parque de O Castriño, donde los últimos temporales derribaron varios.

Algunos propietarios han formulado nuevas quejas y reclamaciones ante el gobierno vilagarciano, instando con ello a la administración local a que presione a los propietarios de los terrenos donde la maleza y los árboles están descontrolados para que procedan a cortarlos y así respetar la franja de seguridad.

Se trata, como se explicó en otras ocasiones –es una queja formulada repetidas veces que no ha tenido respuesta–, de árboles cuyas ramas se sitúan sobre las propiedades de los vecinos lindantes con el área de influencia del parque de O Castriño, en algunos casos incluso rozando la fachada de los edificios.

Ramas caídas y árboles pegados a las fachadas. / M. Méndez

Pazo de Vista Alegre

En los últimos escritos remitidos al ejecutivo local se hace constar que los árboles que amenazan la integridad del vecindario están situados en una finca perteneciente a la familia Sánchez de Diego Fernández de la Riva, que muchos conocen por ser la propietaria del pazo de Vista Alegre.

Alegan los vecinos afectados que «después de varios avisos y denuncias presentados ya en el Concello para que proceda a talar o podar esos árboles», resulta que los mismos no solo siguen allí, sino que crecen sin control.

«Invaden mi finca en más de tres metros», asegura uno de los denunciantes en un escrito remitido al Concello ayer mismo.

En ese documento alerta del «consiguiente peligro para los bienes inmuebles y para las personas».

Es por ello que pide al Concello que notifique a los propietarios de la parcela su obligación de mantener la distancia de seguridad o que, en su defecto, la administración local actúe subsidiariamente y «tome las medidas correctoras que sean necesarias para evitar problemas que podamos lamentar».