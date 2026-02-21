Acción Comunitaria otorgó 150.000 euros de ayudas en Vilagarcía

La Diputación de Pontevedra dio a conocer en Vilagarcía las líneas de ayudas provinciales de Acción Comunitaria para este 2026, dirigidas a comunidades de aguas y al tejido asociativo, de las que en años anteriores se beneficiaron 15 entidades de este municipio, con más de 150.000 euros y, en el conjunto de la provincia, alrededor de mil colectivos entre los que se distribuyeron 11,5 millones.

Por una parte, dos comunidades de aguas de la ciudad recibieron 30.000 euros para instalar sistemas de potabilización, nuevas tuberías y reparar y mejorar sus instalaciones. Además, doce asociaciones contaron con cerca de 121.000 euros para adquirir mobiliario y material técnico y mejorar sus locales sociales.

El diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, presentó en un acto en la sede de la asociación Breogán los recursos y novedades de +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria de este año, unas ayudas que pueden solicitarse hasta el 1 de abril y que suman una inversión inicial de 3,2 millones de euros, «lo que supone un 20% más que en el 2025», destacaron desde la institución provincial.

Las dos líneas dirigidas a las comunidades de aguas están dotadas de más de 1,8 millones de euros para seguir avanzando en la mejora de la calidad de sus instalaciones, así como en la regularización de traídas. Los 3

En lo que respecta a Provincia Comunitaria, dirigida la asociaciones de vecinos, confederaciones, federaciones o uniones de asociaciones y asociaciones de mujeres rurales, el presupuesto asciende a cerca de 1,5 millones; también con un máximo de 10.000 euros por entidad beneficiaria.

En este caso, podrán solicitar la financiación de obras, la compra de equipaciones o de los gastos derivados de pedir la ayuda y del pago de tasas, así como para trabajos de desbroce y de limpieza de terrenos.