Comercio
Cambados Zona Centro ofrece los conciertos de San Valentín aplazados
Cambados Zona Centro realizará hoy la entrega del premio de su concurso de fotografías de la campaña de San Valentín. La ganadora fue Martina Domínguez Quintáns y se lleva una cena valorada en cien euros por una estampa con su pareja paseando por la capital del albariño.
El certamen se realizó en las redes sociales de la asociación de comerciantes y como parte de su campaña Cambados Namora, que también incluía unos conciertos, pero se aplazaron por la lluvia y tendrán lugar este fin de semana.
Así, mañana, a las 20.00 horas actuará el dúo Take it Easy y el domingo, a las 13.00 horas, Dani Barreiro & Friends. Ambos serán en la plaza de Asorey.
Como siempre, el propósito de iniciativas de este tipo es promocionar las compras en el comercio de proximidad, además de fidelizar a los clientes habituales de este sector económico.
