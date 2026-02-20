Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Durante el pasado año se registraron en Vilagarcía de Arousa 1.802 infracciones penales, un 2,6 por ciento más que el año anterior. Así lo ponen de manifiesto las estadísticas de criminalidad, publicadas ayer por el Ministerio del Interior, con datos de todas las poblaciones mayores de 20.000 habitantes.

Más en concreto, la estadística oficial divida los datos en «criminalidad convencional» y «cibercriminalidad». En el primer caso, se conocieron 1.426 delitos (un 1,8 por ciento más que en 2024), mientras que en el caso de la cibercriminalidad, se incrementó durante el año pasado un 5,6 por ciento, al conocerse 376 casos, unos 70 más que en 2024.

Por tipología de delitos, los que más aumentaron en Vilagarcía durante el año pasado fueron los relacionados con la libertad sexual. Tanto es así que se denunciaron durante 2025 un total de 18 delitos contra la libertad sexual, frente a los 7 del año anterior.

También han aumentado de forma significativa los partes abiertos por tráfico de drogas. Así, se tramitaron 38 denuncias, lo que significa el doble que en 2024. Asimismo, aumentaron las sustracciones de vehículos, ya que el año pasado la Policía Nacional recogió 15 denuncias por robos de coches, cuatro más que en 2024.

En lo que se refiere a la cibercriminalidad, se conocieron 306 estafas informáticas (las mismas que el año anterior), pero también se dieron 70 infracciones encuadradas bajo el epígrafe de «otros ciberdelitos», 20 más que el año anterior.

En lo que respecta a la comparación de los datos de Vilagarcía con los de las demás Comisarías de la provincia de Pontevedra, el número total de infracciones penales subió en todas las localidades, menos en Cangas do Morrazo, Pontevedra y Vigo. La subida de Vilagarcía, del 2,6 por ciento, fue de las más moderadas.

Noticias relacionadas

Lo mismo sucedió con la cibercriminalidad, puesto que en Vilagarcía aumentó el último año algo menos del 6 por ciento, mientras que la subida de A Estrada, Pontevedra o Marín rondó el 20 por ciento. Finalmente, en lo que respecta a la criminalidad convencional, el aumento porcentual de Vilagarcía fue del 1,8 por ciento con respecto a 2024. Este tipo de delitos (robos, hurtos, agresiones sexuales...) aumentaron en casi todas las poblaciones (solo bajó en A Estrada, Pontevedra y Vigo) y, una vez más, la de Vilagarcía fue una de las subidas más moderadas.