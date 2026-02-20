Los trabajadores municipales de Valga se forman en primeros auxilios
Fomentan la prevención de riesgos laborales
M. Méndez
Valga
El plan de prevención de riesgos laborales para los trabajadores municipales de Valga les aportó «técnicas y métodos de actuación para ofrecer atención inmediata a una persona accidentada o enferma, hasta que pueda obtener asistencia médica profesional».
Fueron operarios de departamentos como Obras, Alumbrado, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Cultura y Protección Civil los beneficiarios de esta acción formativa impartida por la enfermera Martina Pazos.
Durante cuatro horas se abordaron conceptos básicos de primeros auxilios y se enseñó a los presentes a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar en caso de atragantamiento.
