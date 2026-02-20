Los trabajadores municipales de Valga se forman en primeros auxilios

El plan de prevención de riesgos laborales para los trabajadores municipales de Valga les aportó «técnicas y métodos de actuación para ofrecer atención inmediata a una persona accidentada o enferma, hasta que pueda obtener asistencia médica profesional».

Fueron operarios de departamentos como Obras, Alumbrado, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Cultura y Protección Civil los beneficiarios de esta acción formativa impartida por la enfermera Martina Pazos.

Durante cuatro horas se abordaron conceptos básicos de primeros auxilios y se enseñó a los presentes a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar en caso de atragantamiento.