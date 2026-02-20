Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Los trabajadores municipales de Valga se forman en primeros auxilios

Fomentan la prevención de riesgos laborales

Participantes en el curso.

Participantes en el curso. / FdV

M. Méndez

Valga

El plan de prevención de riesgos laborales para los trabajadores municipales de Valga les aportó «técnicas y métodos de actuación para ofrecer atención inmediata a una persona accidentada o enferma, hasta que pueda obtener asistencia médica profesional».

Fueron operarios de departamentos como Obras, Alumbrado, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Cultura y Protección Civil los beneficiarios de esta acción formativa impartida por la enfermera Martina Pazos.

Noticias relacionadas

Durante cuatro horas se abordaron conceptos básicos de primeros auxilios y se enseñó a los presentes a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar en caso de atragantamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents