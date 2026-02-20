El Solifest suma djs a su cartel y recibe apoyo de destacados personajes

Little Pi & Kaiser Xosé, La Yaya DJ, Kris K dj & Carlos Crespo, dj Al y Chiño dj se suman al cartel del festival solidario de O Piñeiriño en favor de Amencer-Aspace, que tendrá lugar el 19 de abril.

Además, habrá una Zona Kids de la mano del Festivaliño on the road, ofreciendo actividades específicas para los más pequeños. Así, Lara Domínguez ofrecerá el taller «Decora o teu instrumento» para personalizar panderetas y tambores artesanales.

Todo esto se suma a los anuncios realizados con la presencia de Maneiro como una de las grandes sorpresas de la edición.

Además, la campaña de promoción que está haciendo la asociación Breogán cuenta con el apoyo de artistas y rostros conocidos como Andrés Suárez, James Rhodes o David Amor, que no descartan asistir en futuras ediciones.

Los organizadores del evento sostienen que «con música ininterrumpida, participación vecinal y una clara finalidad solidaria, el Solifest se consolida como mucho más que un festival».

Noticias relacionadas

Así, combinando la música en directo con el ambiente familiar y el compromiso social, creen haber dado con «una fórmula perfecta de celebración colectiva, en la que el barrio y la cultura se fusionan para apoyar una causa social imprescindible y una cita obligada de la primavera arousana».