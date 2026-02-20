Los semáforos de Corón llevan más de un mes averiados

Vecinos de Vilanova y usuarios de la carretera PO-549 (Vilagarcía-Cambados) denuncian que los semáforos de Vista Real llevan estropeados desde hace más de un mes, y reclaman a la Xunta de Galicia su reparación urgente.

Precisamente, con el inicio de los temporales de enero, se estropearon tanto los semáforos de Corón como los que regulan el peligroso cruce de Caleiro, y estos últimos fueron reparados justo ayer. Durante las últimas semanas, los usuarios se quejaban de la peligrosidad de la intersección, sobre todo para los vehículos que intentaban acceder a la PO-549 desde Caleiro u Ousensa.

En el caso de los postes lumínicos de Vista Alegre, aportan mayor seguridad en el cruce con la «carretera vieja» de Vilanova.