El Salón García acoge la entrega de los premios Xaquina Trillo

El Salón García acogerá hoy, a partir de las 20.30 horas, la entrega de premios del concurso de poesía Xaquina Trillo, organizado por A Mesa das Verbas con el patrocinio del Ayuntamiento de Vilagarcía y la colaboración de la Diputación Provincial y el Centro Comercial de Arousa. El evento concluirá con un recital del músico y cantante Xosé Duarte. La entrada es gratuita.

Al concurso se presentaron obras originales de diferentes partes de Galicia, «lo que da una idea de cómo en tan solo cinco ediciones el premio que conmemora a la poeta vilagarciana está ganando espacio en la literatura gallega», apuntaron ayer desde el Concello.

Xaquina Trillo Sánchez (1916-2004) escribió siempre en lengua gallega, y lo hizo desde joven, si bien empezó a publicar relativamente tarde, pues su primera obra vio la luz pública en 1980.