El Bouza Brey de poesía regresa en Vilagarcía con un premio de 5.000 euros

El recuperado Premio de Poesía Bouza Brey de Vilagarcía estará dotado con un premio de 5.000 euros y la publicación de una primera edición de un máximo de mil ejemplares, así como la edición digital durante cinco años.

Para ello, la gratificación incluye la compra de explotación de la obra y se contará con la editorial Galicia y su colección poética Dombate para divulgar a la ganadora.

Así lo explicó ayer el BNG de Vilagacía que reclamó el regreso de este certamen tras años sin convocarse como parte de la negociación para apoyar el presupuesto municipal del año pasado, con el gobierno del PSOE

Las bases están redactadas y en fase de fiscalización, pero ya pueden adelantar que el plazo de presentación de trabajos empezará cuando se publique la convocatoria y que se extenderá hasta el 31 de mayo.

También que la intención es que la ceremonia de entrega del premio y la presentación de la obra ganadora tenga lugar sobre el 21 de marzo de 2027, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía.

El certamen será de carácter bianual y fue «durante años un referente dentro del mundo de la literatura gallega», así que su desaparición «significó una bajada en el apoyo a la cultura gallega para nuestra ciudad». Por este motivo apostaron por su regreso inmediato.