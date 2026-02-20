Meaño
Las obras de acceso a la costa de Dena obligan a cerrar el tráfico
Será un vial de «circulación amable» para vehículos y peatones
Los trabajos en el vial que, desde la Praza Ponte Dena a la rotonda de Altamira, circunvalará Os Pasales por la costa, se centra en el tramo colindante con el «muiño dos Pasales», por lo que el mismo permanece cerrado al tráfico rodado.
Estos días los operarios se centran en dotar el tramo entre la Praza de Ponte Dena y Os Pasales de tubería de pluviales, junto a la canalización de cableado eléctrico y telefónico. Luego tocará centrarse en las aceras y, en última estancia, al nuevo firme.
Se trata de un proyecto que se ejecuta en base a un importe de 637.376 euros y consiste en actuar sobre un vial ya existente que, partiendo de la PO-550, a la altura de Ponte-Dena, discurre hasta la costa en Os Pasales, pasa sobre un puente en la desembocadura del río Chanca, circunvala el área recreativa del relleno de Os Pasales, y regresa a la PO-550 por el vial que acaba en la rotonda de Altamira.
En total, unos 830 metros que quedarán convertidos en un vial de circulación amable con carril para vehículos, senda peatonal y espacios compartidos de manera conjunta. En total se habilitarán 1.683 metros cuadrasdos para circulación de vehículos, 1.508 para peatones y 2.559 de plataforma conjunta para compartir tráfico rodado y viandantes. Para ello se combinará zonas de asfalto, hormigón coloreado y de losas de piedra.
