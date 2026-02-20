La nueva pista deportiva de Fexdega estará operativa en dos semanas

La nueva pista deportiva del pabellón multiusos de Fexdega estará operativa en unos quince días, una vez finalizada su instalación, que ya ha comenzado. Los rollos necesitarán unos días para adaptarse a la superficie y posteriormente deberán unirse y rotularse con las líneas correspondientes a cada deporte. Con una inversión de 24.000 euros, financiada con los fondos de la Diputación provincial que le correspondían al Ayuntamiento de Vilagarcía, la nueva pista permitirá aliviar la alta ocupación de otras instalaciones deportivas del municipio. De hecho, todos los clubes se beneficiarán, pero dos en particular, precisamente por las características del nuevo campo de 41 por 21 metros: el Fútbol Sala Salnés y el Club Balonmán Arousa.

Sus equipos entrenan habitualmente en los pabellones de Faxilde y Carril, respectivamente. En estas dos instalaciones, también por iniciativa del Ayuntamiento, ya se han instalado módulos de gradas similares a los de otros pabellones, como los de Fontecarmoa 2 o Castelao-Helena Mariño. La inversión, en este caso, fue de 32.000 euros, y los trabajos fueron supervisados ayer por los dirigentes municipales y por el diputado provincial Javier Tourís.

Previamente, visitaron la calle Muiños, en Carballido (Cea), donde se acometió con los mismos fondos provinciales del Concello una obra de saneamiento y abastecimiento de agua.

En concreto, se han invertido 80.300 euros en la instalación de un sistema autónomo de saneamiento y depuración; y, por otro lado, en el caso del suministro de agua, se acometió la instalación de tuberías que conectaran las viviendas de la zona a la red general del municipio. La intervención también incluyó la sustitución del pavimento afectado.

Desde Ravella defendieron esta obra argumentando que están centrando sus esfuerzos inversores en los servicios básicos del rural. Mientras, desde la Diputación, Javier Tourís planteó que «estos programas son el mejor ejemplo de nuestro municipalismo» y apoyo a los Concellos.