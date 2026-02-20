El mal tiempo podría reducir la Mostra da Camelia de Cambados, pero «no faltará la calidad»

Cambados acogerá los días 7 y 8 de marzo su Mostra da Camelia con la participación de una veintena de cultivadores llegados incluso de Portugal, fundamentalmente del pueblo hermano, Celorico de Basto. Será una edición supeditada a las condiciones meteorológicas, pues de volver las borrascas, el número habitual de especies podría reducirse hasta las 400 o 500. No faltarán los premios, las exhibiciones y los puestos de artesanía y de dulces y cosmética derivada.

Normalmente, la cita, que cumplirá nueve años, suele acercarse bastante al millar de variedades, teniendo en cuenta la asistencia frecuente de cultivadores que tienen en su haber hasta 2.000. Sin embargo, este año no las tiene todas consigo.

«Si viene mal tiempo es posible que la cifra se reduzca a la mitad porque se trata de una flor muy delicada y los rozamientos y sacudidas de las lluvias y el viento pueden provocarle daños y no estar para la exposición. De todos modos, «habrá calidad, eso está garantizado, pues al haber concurso, la gente presenta lo mejor», explicaba ayer el presidente de Asociación Ibérica da Camelia (Aicam), Chema Mouta.

Pico de floración

De hecho, ha sido un año complicado para las exhibiciones realizadas ahora ahora, pero con un poco de suerte, la cambadesa librará y permitirá disfrutar en uno de los mejores momentos de la camelia, pues entre marzo y abril se produce el pico de floración de muchas, sobre todo de la japónica, según el experto.

El escenario será, como siempre, en el salón Peña. La inauguración tendrá lugar el viernes a las 13.00 horas y ese mismo día, a última hora de la tarde, antes del cierre, previsto a las 20.30 horas, se hará la entrega de premios. La Camelia de Ouro Cidade de Cambados, que es el máximo galardón, y luego habrá reconocimientos para las categorías de reticulata, japónica, híbrida y artística, es decir, al mejor montaje creativo con esta planta como protagonista.

La muestra continuará el domingo, en horario de 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas.

El Concello de Cambados vuelve a apoyar esta cita que, además, pone en valor una tradición que sigue calando entre los más jóvenes: «Se van incorporando cambadeses que puedan preservar la tradición de este cultivo, que siempre está más ligado a personas de cierta edad», expuso Mouta.

El alcalde, Samuel Lago, destacó que además de ser un pasatiempo supone una actividad económica a considerar, incluso a nivel gastronómico, además de los conocidos beneficios cosméticos y de otro tipo. Incluso es una inspiración, como le sucede al artesano portugués de mosaicos con material reciclado que exhibirá su trabajo ese fin de semana. Además, gracias a este cultivo, la capital del albariño ganó un hermano, Celorico de Basto, con la que «también nos une la cultura vitivinícola y gracias a esto hemos compartido experiencias», añadió el regidor cambadés.