In Xurga reúne en sus jornadas a juristas y técnicos de ocho países

El Auditorio de Vilagarcía acogerá la semana próxima, del miércoles 25 al viernes 27, la novena edición del Congreso Xurídico Internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade ou dependencia, que organiza el colectivo de juristas inclusivos, In Xurga.

La actividad la presentaron ayer la directora de In Xurga, Ana Castro, y la concejala de Servicios Sociales, Tania García, quien agradeció a Castro que confíe, por tercer año consecutivo, en Vilagarcía para celebrar este evento. Ana Castro, por su parte, explicó que el congreso constará de 50 ponencias, siendo la práctica totalidad de las mismas presenciales (44), de modo que solo seis serán online.

En cuanto a las temáticas que se abordarán durante los tres días en el Auditorio vilagarciano, se encuentran la trata de seres humanos, el edadismo o el discurso del odio. Otros asuntos sobre los que versarán algunas de las ponencias son los derechos de las personas con dependencia o discapacidad, o la violencia de género sobre las mujeres con discapacidad.

In Xurga cuenta para la celebración de esta actividad con la colaboración de numerosos departamentos académicos de la Universidade de Santiago de Compostela, así como de universidades de Colombia, Uruguay o Argentina. En cuanto a los relatores que participarán, Ana Castro explica que proceden de ocho países: España, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Marruecos.

La inscripción es gratuita, tanto en la modalidad presencial como vía online (las conferencias serán subtituladas a 75 lenguas), pero es obligatorio anotarse antes en el correo electrónico de las jornadas. Asimismo, las personas que deseen acceder a un certificado de formación sobre igualdad, deberán abonar 30 euros.

Ana Castro quiso recalcar que a pesar de que las jornadas se anuncien como jurídicas, están abiertas al público general, pues se abordarán asuntos de interés tanto para las personas con dependencia, como para sus familias o las asociaciones de apoyo social.