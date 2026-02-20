A Illa tapa el bache por «riesgo de accidente» y carga contra Portos
La Consellería de Infraestruturas realiza reparaciones de urgencia en viales que atraviesan esta localidad y otras, como Vilanova
La Consellería de Infraestruturas está realizando estos días trabajos urgentes para la reparación de baches en los diferentes viales de la comarca, surgidos o agravados por las continuas precipitaciones. Ayer fue el turno, entre otros, de algunos que atraviesan Vilanova y A Illa.
El alcalde de esta última, Luis Arosa, agradeció su intervención en la PO-299, la principal vía de acceso a O Xufre, así como la «rápida» respuesta a la petición formal que le había remitido.
Sin embargo, arremetió contra Portos de Galicia, asegurando que no respondió a su solicitud para los baches existentes en una zona de su titularidad y lamentó que «ante la extrema gravedad de un bache junto a la lonja y el riesgo para los vehículos y los peatones, tuvieron que ser operarios municipales los que procedieron a su reparación para evitar posibles accidentes».
Durán pide «paciencia»
Asimismo, declaró que «no es un caso aislado» y recordó que el Concello le ha presentado «otras carencias detectadas en las instalaciones» sin respuesta positiva, aseguró, relatando «pantalanes sin agua, barandillas sin reponer desde hace años o el deterioro del paseo de O Cantiño».
Por otra parte, en Vilanova también se atendió la petición de su Ayuntamiento de actuar en la PO-530, en el enlace de San Miguel con la antigua vía rápida a Cambados, así como en otros puntos de la zona.
«En cuanto salió el primer rayo de sol, han atendido nuestra demanda», destacó el alcalde, Gonzalo Durán, pidiendo «paciencia» a los vecinos porque «no ha sido un invierno normal y hay mucho que hacer, así que iremos priorizando los viales con más tráfico y de acceso a viviendas», declaró, recordando que su Ejecutivo tien un plan de 100.000 euros para arreglos de este tipo en viales municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026