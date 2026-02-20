A Illa tapa el bache por «riesgo de accidente» y carga contra Portos

La Consellería de Infraestruturas está realizando estos días trabajos urgentes para la reparación de baches en los diferentes viales de la comarca, surgidos o agravados por las continuas precipitaciones. Ayer fue el turno, entre otros, de algunos que atraviesan Vilanova y A Illa.

El alcalde de esta última, Luis Arosa, agradeció su intervención en la PO-299, la principal vía de acceso a O Xufre, así como la «rápida» respuesta a la petición formal que le había remitido.

Sin embargo, arremetió contra Portos de Galicia, asegurando que no respondió a su solicitud para los baches existentes en una zona de su titularidad y lamentó que «ante la extrema gravedad de un bache junto a la lonja y el riesgo para los vehículos y los peatones, tuvieron que ser operarios municipales los que procedieron a su reparación para evitar posibles accidentes».

Durán pide «paciencia»

Asimismo, declaró que «no es un caso aislado» y recordó que el Concello le ha presentado «otras carencias detectadas en las instalaciones» sin respuesta positiva, aseguró, relatando «pantalanes sin agua, barandillas sin reponer desde hace años o el deterioro del paseo de O Cantiño».

Por otra parte, en Vilanova también se atendió la petición de su Ayuntamiento de actuar en la PO-530, en el enlace de San Miguel con la antigua vía rápida a Cambados, así como en otros puntos de la zona.

Noticias relacionadas

«En cuanto salió el primer rayo de sol, han atendido nuestra demanda», destacó el alcalde, Gonzalo Durán, pidiendo «paciencia» a los vecinos porque «no ha sido un invierno normal y hay mucho que hacer, así que iremos priorizando los viales con más tráfico y de acceso a viviendas», declaró, recordando que su Ejecutivo tien un plan de 100.000 euros para arreglos de este tipo en viales municipales.