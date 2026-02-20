Carnaval reivindicativo
A Illa prende fuego a la homofobia en el deporte y en general
Los isleños quemaron su Liborio con un gran desfile fúnebre donde no faltaron los llantos, aunque más bien de alegría, pues, siempre reivindicativo, este año estuvo dedicado a la igualdad y el respeto
A Illa de Arousa prendió ayer un fuego reivindicativo con su tradicional Queima do Liborio, pues este año se decantó por un personaje representativo de la homofobia en el deporte.
Así que al monigote no le faltó un balón y una bandera lgtbi para una escenificación que llegó tras un esperado desfile, pues las lluvias de esta semana impidieron la celebración en su día habitual. No faltó la salida del Folión de la Asociación Cultural Dorna y la música de charanga Fanfarria Furruxa.
Cabe recordar que los isleños siempre eligen una figura o un tema de actualidad para esta cita a la que se suman los vecinos dando forma a una fúnebre comitiva, con sus viudas y viudos y plegarias por su alma, aunque con lloros claramente fingidos y, en todo caso, de rabia de que aún exista la lgtbifobia en el deporte y en general.
Todo el mundo conoce la opinión de los isleños al respecto, pues, por ejemplo, fue la peña Carcamáns quien lanzó la iniciativa de acudir al estadio del Celta con las uñas pintadas ante los insultos homófobos que le lanzaron al jugador Borja Iglesias por llevarlas él durante un partido.
De ahí salieron historias tan bonitas como las del niño André que, con una pancarta, conmovió al propio atleta y a la sociedad en general.
Fue la parte visible de un compromiso social que ayer volvió a ser protagonista con el Liborio, que al final del día, recibió su merecido en O Naval, donde se procedió a la quema.
