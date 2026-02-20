Gana 45.000 euros tras apostar un euro a la Bonoloto

La suerte ha regresado a Vilagarcía con los juegos de azar. Y es que la administración de loterías número 5 de la capital arousana, situada en el Centro Comercial Arousa, selló uno de los tres boletos agraciados con el premio de segunda categoría de la Bonoloto de anteayer miércoles.

La responsable del establecimiento, María Eugenia Breijo, indicó que el acertante había jugado una sola apuesta, es decir, apostado un euro.

La combinación ganadora fue la formada por los números 16, 45, 5, 2, 1 y 9, mientras que el complementario fue el 34, y el reintegro, el 3. No hubo acertantes de primera categoría (seis números), por lo que se ha habilitado un bote de 600.000 euros para el próximo sorteo. En cuanto a los premios de segunda categoría (cinco números más el complementario) hubo tres acertantes en España.

Estos boletos se sellaron en Tolosa y Vitoria-Gasteiz (localidades ambas del País Vasco), y en Vilagarcía de Arousa, concretamente en la administración del Centro Comercial, que al ser la número 5 se ha hecho llamar «No hay quinto malo», juego de palabras que parece aludir también a los quintos premios del sorteo de Navidad.

Esta administración ya ha dado otros premios relevantes. En junio de 2024 y en octubre de 2025 se sellaron sendos premios de 14 aciertos en la Quiniela. En mayo de 2021, un acertante de segunda categoría del Euromillones se embolsó 150.000 euros.

Además, la administración de María Eugenia Breijo dio premios en el Quinigol, la Lotería Nacional y la de Navidad.