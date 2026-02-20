Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival Son do Mar ficha al creador de los temas más populares de Karol G

El reputado productor colombiano Ovy on the Drums estará el día 24 de julio en el escenario de Meaño con «Mañana será bonito»

El intérprete y reputado productor y compositor Daniel Echavarria estará en Meaño.

Lucía Romero

Meaño

El Festival Son do Mar de Cambados ha fichado a Ovy on the Drums, intérprete colombiano y principal productor de Karol G y compositor de algunos de sus temas más conocidos, como «Tusa» o «Bichota».

Actuará el día 24 de julio, en una jornada en la que también están confirmados ya Lia Kali y 9Louro.

Desde la organización indican que será uno de los cierres de jornada más importante, pues se trata de un reputado productor que ha sido galardonado con premios Grammy, pues «está considerado como el gurú del sonido urbano moderno».

El colombiano, cuyo nombre real es Daniel Echavarria, también ha creado para otros importantes artistas como Sebastián Yatra, Quevedo, Anuel… y cuenta con millones de reproducciones en toda las plataformas.

