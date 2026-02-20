Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desmontan el pazo de Torrado para iniciar su rehabilitación

Exterior del pazo de Torrado, ayer.

Exterior del pazo de Torrado, ayer. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

La empresa Construcciones Abal empezó ayer con buen ritmo la reforma de Pazo Torrado, vaciando el interior para ejecutar un proyecto de casi 800.000 euros que sustituirá toda la carpintería exterior e interios, el tejado y realizará mejoras en las zonas ajardinadas.

El Concello sufraga la actuación mediante fondos provinciales -Plan Extra y +Concellos-. El plazo de ejecución es de seis meses, pero dependerá de las condiciones meteorológicas.

