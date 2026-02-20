Desmontan el pazo de Torrado para iniciar su rehabilitación

La empresa Construcciones Abal empezó ayer con buen ritmo la reforma de Pazo Torrado, vaciando el interior para ejecutar un proyecto de casi 800.000 euros que sustituirá toda la carpintería exterior e interios, el tejado y realizará mejoras en las zonas ajardinadas.

El Concello sufraga la actuación mediante fondos provinciales -Plan Extra y +Concellos-. El plazo de ejecución es de seis meses, pero dependerá de las condiciones meteorológicas.