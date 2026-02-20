Entroido aplazado
Los desfiles de Cambados y Catoira atraen a unas 30 carrozas y grupos
Los Concellos repartirán 9.300 y casi 3.000 euros entre gratificaciones y premios
Cambados y Catoira celebran este fin de semana sus desfiles de disfraces tras el aplazamiento de la semana pasada por el mal tiempo. En el caso de la capital del albariño, se han anotado un total de 13 carrozas y tres maquetas y podrían haber sido más, pues el cambio de fecha supuso una nueva oportunidad para algunas agrupaciones, pero el plazo estaba cerrado y el Concello respetó las bases.
En este caso, los participantes recibirán una gratificación solo por sumarse a la cita, que arrancará mañana sábado, a las 17.00 horas, desde San Tomé. Recorrerá las principales calles del centro para desembocar en Fefiñáns y allí se dará a conocer la identidad de los ganadores. La Concellería de Festexos ha reservado 9.300 euros para gratificaciones y además, ha contratado animación para el recorrido.
En el caso de la villa vikinga, seguramente estén ante la edición más participativa de los últimos años. Su desfile será el domingo, a las 16.00 horas, y hay inscritas nueve comparsas, otros tantos grupos, una buena cantidad de disfraces individuales y sobre todo, «un buen número» de «choqueiros», que es la modalidad introducida este año como novedad por la Concellería de Cultura. Esta repartirá casi 3.000 euros en galardones.
En ambos casos, las bases pueden consultarse en la web y en la Casa Consistorial.
Suscríbete para seguir leyendo
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026