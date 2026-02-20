Los desfiles de Cambados y Catoira atraen a unas 30 carrozas y grupos

Cambados y Catoira celebran este fin de semana sus desfiles de disfraces tras el aplazamiento de la semana pasada por el mal tiempo. En el caso de la capital del albariño, se han anotado un total de 13 carrozas y tres maquetas y podrían haber sido más, pues el cambio de fecha supuso una nueva oportunidad para algunas agrupaciones, pero el plazo estaba cerrado y el Concello respetó las bases.

En este caso, los participantes recibirán una gratificación solo por sumarse a la cita, que arrancará mañana sábado, a las 17.00 horas, desde San Tomé. Recorrerá las principales calles del centro para desembocar en Fefiñáns y allí se dará a conocer la identidad de los ganadores. La Concellería de Festexos ha reservado 9.300 euros para gratificaciones y además, ha contratado animación para el recorrido.

En el caso de la villa vikinga, seguramente estén ante la edición más participativa de los últimos años. Su desfile será el domingo, a las 16.00 horas, y hay inscritas nueve comparsas, otros tantos grupos, una buena cantidad de disfraces individuales y sobre todo, «un buen número» de «choqueiros», que es la modalidad introducida este año como novedad por la Concellería de Cultura. Esta repartirá casi 3.000 euros en galardones.

En ambos casos, las bases pueden consultarse en la web y en la Casa Consistorial.