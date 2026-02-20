Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarticulan un punto de venta de droga en O Salnés «especialmente activo»

Detienen a un ribadumiense con «multitud» de antecedentes nIncautan más de un kilo de coca y hachís preparada para la venta

Efectos intervenidos en el operativo de Ribadumia

Lucía Romero

Ribadumia

La Guardia Civil da por desarticulado un punto de venta de drogas «especialmente activo» en O Salnés tras la detención realizada el pasado jueves de un vecino de Ribadumia de 58 años de edad y con multitud de antecedentes por hechos similares.

El Instituto Armado lo detuvo como presunto autor de un delito contra la salud pública y en el registro practicado al inmueble y a una finca anexa, los agentes hallaron: algo más de medio kilo de cocaína distribuida en paquetes de diferente tamaño y dosis preparadas para su venta; 600 gramos de hachís en paquetes prensados; un kilo de sustancia de corte; una envasadora al vacío; una báscula; un terminal móvil, y 635 euros de efectivo, en billetes de diferentes cantidades.

La operación se ha bautizado con el nombre de «Chapela» y fue desarrollada por el Equipo Básico de Inspección Ocular (EBIO) y efectivos del cuartel de Cambados, apoyados por la Usecic de Pontevedra, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso de la Guardia Civil para la entrada y registro.

El ribadumiense era el único morador del inmueble registrado y ayer fue puesto a disposición del Juzgado Plaza 4 de Cambados junto con las diligencias practicadas. De este modo, los investigadores dan por desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona, «especialmente activo».

