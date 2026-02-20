Cruz Roja O Salnés ofrece un curso sobre primeros auxilios

Cruz Roja O Salnés ofrece un curso de formación de primeros auxilios básicos, destinado a la población en general, aunque mayor de 16 años de edad. Los interesados deben inscibirse a través de los medios telemáticos de la organización.

Desde la delegación comarcal explican que el objetivo es que los participantes adquieran las herramientas necesarias para actuar ante situaciones de emergencia. La formación se impartirá en el local de la entidad, en la calle Ramón Piñeiro, número 17 de Vilagarcía, y tendrá lugar del 25al 31 de marzo.

Se trata de un curso presencial con un horario de 9.00 a 14.00 horas y que está destinado a mayores de 16 años.

La fecha límite para matricularse es el día 20 del mes que viene y tanto los precios como los contenidos detallados pueden consultarse en la web.