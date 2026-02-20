Cristaliza una nueva comisión para organizar las fiestas de Simes

La Comisión de Festas de Simes ha encontrado relevo para su junta directiva, toda vez que el colectivo quedara en aire, pendiente de disolución si, tras la fase de espera concedida, no se hallaba sustituto al anterior equipo que presidía Agustín Agís Ucha.

El relevo ha cuajado al final con una nueva junta integrada por ocho vecinos y que presidirá Francisco Castro. Junto a él, estarán Ana Agís en la vicepresidencia, David Chan en la secretaría e Isaac Gómez como tesorero. En este equipo se mantienen tres vecinos de la comisión saliente.

La primera decisión adoptada por esta nueva directiva es que las fiestas patronales de Simes se celebrarán los días 15, 23 y 24 de agosto. Esto es, mantendrá el esquema vigente hasta ahora, apostando por una jornada festiva en lunes, día en que la orquestas bajan más su caché para actuar.