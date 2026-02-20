Relevo en Meaño
Cristaliza una nueva comisión para organizar las fiestas de Simes
El equipo presidido por Francisco Castro empieza a trabajar en la programación
La Comisión de Festas de Simes ha encontrado relevo para su junta directiva, toda vez que el colectivo quedara en aire, pendiente de disolución si, tras la fase de espera concedida, no se hallaba sustituto al anterior equipo que presidía Agustín Agís Ucha.
El relevo ha cuajado al final con una nueva junta integrada por ocho vecinos y que presidirá Francisco Castro. Junto a él, estarán Ana Agís en la vicepresidencia, David Chan en la secretaría e Isaac Gómez como tesorero. En este equipo se mantienen tres vecinos de la comisión saliente.
La primera decisión adoptada por esta nueva directiva es que las fiestas patronales de Simes se celebrarán los días 15, 23 y 24 de agosto. Esto es, mantendrá el esquema vigente hasta ahora, apostando por una jornada festiva en lunes, día en que la orquestas bajan más su caché para actuar.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026