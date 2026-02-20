Las capturas de erizo en Galicia, bajo mínimos

Las cofradías gallegas con planes de explotación para recursos específicos saben mejor que nadie lo que es sufrir las consecuencias del mal tiempo, pues no solo pierden almeja y berberecho, que son, tradicionalmente, los bivalvos más castigados por los temporales, las intensas precipitaciones y las riadas o escorrentías.

En esos pósitos, el tren de borrascas que azotó Galicia en los últimos meses también deja su huella en la explotación de equinodermos como el erizo de mar, dado que el intenso oleaje a y las corrientes han reducido a la mínima expresión la actividad de los submarinistas encargados de su recolección.

De ahí que las ventas de erizo en lo que va de año se limiten a unas 45 toneladas (700.000 euros), cuando en el mismo periodo de 2025 habían sido más de 123 toneladas (1,6 millones de euros).

La descarga de las capturas en el puerto pesquero de Pedras Negras. / M.M.

Los del presente ejercicio son todavía datos provisionales, pero poco más pueden variar, puesto que, como todo el mundo sabe, la sucesión de temporales mantuvo amarrada a la flota durante mucho tiempo, y ese amarre fue más acusado, si cabe, cuando se trataba de las pequeñas planeadoras y los buzos que se dedican al citado equinodermo.

Baste como ejemplo el naufragio protagonizado hace días por dos submarinistas de O Grove en la costa de Sanxenxo. Como también el hecho de que los socios de la cofradía de pescadores mancomunada grovense tuvieran permiso para trabajar erizo tres días a la semana en este arranque de año y que, sin embargo, solo pudieran hacerlo tres días en total, desde que comenzó.

Tres jornadas en las que se subastaron 1.653 kilos por importe de 25.000 euros, con un precio máximo de 17 euros por kilo y lejos de los 6.300 kilos (85.000 euros) del mismo periodo de 2025.

Repoblación de crías de erizo del banco intermareal da Chimenea, en Massó / Gonzalo Núñez

Las cosas no pintan mejor en las demás lonjas. La de Baiona vendió casi 5 toneladas de erizo desde que comenzó 2026, cuando en el arranque de 2025 habían sido cerca de 9 toneladas.

Bueu, por su parte, pasó de casi 7 toneladas el año pasado a 4 en el actual; Malpica, que es una de las lonjas más fuertes para este recurso, bajó de 31 a 9 toneladas; Burela cayó desde las 11 a 8 toneladas de erizo; y Carnota, de 9 a 2.

Respecto a las demás «rulas», decir que A Guarda se queda en 899 kilos –habían sido 2.803 en 2025– y Aguiño (Ribeira) sufre un importante revés, pues los datos provisionales de Pesca de Galicia indican que ha vendido 1 tonelada, cuando en el mismo periodo del año pasado fueron más de 9.

Precisamente esta lonja arousana es la que más erizo ha vendido en las dos últimas décadas, con 1.683 toneladas, seguida muy de cerca por Baiona, con 1.611 toneladas, en ambos casos con facturaciones de en torno a 10 millones de euros.

Les siguen Carnota (939 toneladas), Ribeira (895), O Grove (790), Malpica (692), A Guarda (691), Cangas (687) y Bueu (587 toneladas de erizo de mar).

Campaña de erizo en O Grove / MANUEL MÉNDEZ

Desde 2006 fueron casi 13.000 las toneladas de este producto las subastadas en los puertos gallegos por un importe cercano a los 78 millones de euros, marcando un precio máximo de 35 euros el kilo.

De ahí que se trate de uno de los recursos específicos más importantes de cuantos se explotan en la comunidad, también en lonjas como Corcubión y Canido, con alrededor de 580 toneladas en las dos últimas décadas.

A las citadas pueden sumarse las «rulas» de Burela (416 toneladas), A Coruña (330), Camariñas (271), Portonovo (204), Porto do Son (181), Ferrol (163), Muros (147), Vigo (146) y Corme (138).