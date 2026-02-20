Escuela infantil municipal
Bonecos solicita a Ravella que cubra el déficit mensual
La empresa concesionaria no ha podido adaptar las tarifas desde hace años porque el servicio está prorrogado
A.M.
La empresa Bonecos, que es la concesionaria de la Escola Infantil Municipal de Vilagarcía de Arousa solicitó ayer públicamente al Concello «el establecimiento de un mecanismo urgente de estabilidad financiera hasta la nueva licitación», que según Ravella se iniciará esta primavera.
La concesionaria reclama la regularización de los déficits acumulados desde el inicio del curso, «y el establecimiento de un sistema mensual de pagos estables hasta la adjudicación de la nueva licitación».
La escuela infantil de A Lomba está inmersa en una situación compleja desde hace años, que se ha agravado en los últimos meses. De hecho, el pasado sábado se celebró una concentración de protesta delante del Ayuntamiento de padres de niños usuarios y de monitoras del centro. Ese mismo día, la administración local reaccionó prometiendo la inminente licitación del nuevo contrato.
La dirección de Bonecos explica que el servicio se encuentra en régimen de continuidad provisional, pero que «diversos cambios estructurales en el marco económico del sector han generado un desequilibrio que requiere una adaptación mensual para poder afrontar los pagos».
«El objetivo prioritario es garantizar la estabilidad del servicio, la seguridad de las familias y el abono puntual de las nóminas del personal», señalan desde la concesionaria, que subraya su voluntad de colaboración institucional para encontrar una solución inmediata.
