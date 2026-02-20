La Banda de Castrelo y Loli Crespo repasan los grandes clásicos de la lírica

La Banda de Música de Castrelo ofrecerá mañana un concierto dedicado a la música lírica junto con la soprano Loli Crespo. Tendrá lugar a las 20.30 horas en el Auditorio de A Xuventude de Cambados.

Desde la organización explican que el programa supondrá un recorrido por la música lírica, con fragmentos de óperas y zarzuelas, sin olvidar el repertorio gallego.

Así, el público podrá escuchar composiciones tan conocidas como la «Canción de Paloma», de «El barberillo de Lavapiés», y otras emblemáticas de Galicia como «A lenda de Montelongo», del compositor vilagarciano Bernardo del Río. Para ello contarán nuevamente con la voz de la carrilexa, que cuenta con una amplia trayectoria artística tras actuar por toda España y con otros reconocidos intérpretes. «Será muy especial».