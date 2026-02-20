Concierto de ópera y zarzuela
La Banda de Castrelo y Loli Crespo repasan los grandes clásicos de la lírica
La actuación tendrá lugar mañana, a las 20.30 horas, en el auditorio
La Banda de Música de Castrelo ofrecerá mañana un concierto dedicado a la música lírica junto con la soprano Loli Crespo. Tendrá lugar a las 20.30 horas en el Auditorio de A Xuventude de Cambados.
Desde la organización explican que el programa supondrá un recorrido por la música lírica, con fragmentos de óperas y zarzuelas, sin olvidar el repertorio gallego.
Así, el público podrá escuchar composiciones tan conocidas como la «Canción de Paloma», de «El barberillo de Lavapiés», y otras emblemáticas de Galicia como «A lenda de Montelongo», del compositor vilagarciano Bernardo del Río. Para ello contarán nuevamente con la voz de la carrilexa, que cuenta con una amplia trayectoria artística tras actuar por toda España y con otros reconocidos intérpretes. «Será muy especial».
Suscríbete para seguir leyendo
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026