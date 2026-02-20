Un autolavado para mascotas o una tabla de salvación para turistas en apuros

La clínica del Refugio de Cambados está ultimando una ampliación y, de entrada, una de las novedades tiene 31.000 clientes potenciales, solo en O Salnés. Se trata de un servicio de autolavado para mascotas y de lavandería para sus ropas, que evita problemas en electrodomésticos domésticos o tener que saltarse la prohibición de establecimientos privados.

Que se sepa, solo hay otro en O Grove, pero este proyecto va más allá, pues el centro también ha dado un salto en otros aspectos. Ahora contará con una zona de hospitalización especial, pues de una habitación cerrada ha pasado a una sala con cristaleras por donde entra el sol y con acceso a una zona ajardinada para que los dueños de los ingresados puedan incluso pasearlos durante un rato en sus visitas. «Es como cuando una persona está enferma, estar en un lugar confortable ayuda», explica la presidenta de la protectora, Olga Costa.

Además, han habilitado una zona de cuarentena para casos de enfermedades que precisen de aislamiento y han implantado un sistema de limpieza con agua y ozono en lugar de emplear productos químicos. Y es que la sostenibilidad rodea a todo este proyecto; hasta el gel de baño y el detergente son ecológicos.

"Solo hay un par de playas caninas y la de O Grove se creó porque la pedimos nosotros. No se hicieron más, tampoco en Cambados, y hay que apostar por la convivencia" Olga Costa — Presidenta del Refugio de Cambados

«Es un poco más caro, pero se trata de un servicio de calidad y sobre todo que protege el entorno que nos rodea, que es algo que nos corresponde a todos. Además de ser mejor para ellos. Todo está pensado en el bienestar animal», añade la cambadesa.

El autolavado y la lavandería cuenta con una puerta independiente y funcionará con monedas, durante 12 horas al día, de lunes a domingo, pero no solo piensa en los 31.000 perros con chip registrados en O Salnés, sobre todo lo hacen por esos turistas que viajan con sus mascotas.

«Aun queda mucho por hacer»

La clínica y el Refugio llevan años siendo testigos de aprietos y preocupaciones de este tipo de visitante que cada es más numeroso y cuya captación es muy codiciada en términos de desestacionalización turística. «Hace más de una década que estamos advirtiendo de la necesidad de tener en cuenta a estos viajeros y la Mancomunidade do Salnés lo está haciendo bien», valora la presidenta sobre la red del destino «pet friendly» que está impulsando, pero «aún queda mucho por hacer», advierte.

Indica que no solo es la carencia de servicios como estos: «Aún hay problemas para acceder a restaurantes y comercios. Al general de la ciudadanía le falta asumir esa cultura de que una mascota es un miembro más de una familia y que no va a dejar a su perro fuera porque no puedan entrar en un sitio. Merece un respeto».

Por su experiencia en colaboraciones con asociaciones europeas, sabe que no sucede en otros países: «En Alemania viajan Francia o a Austria porque tienen playas, servicios, transporte… No van a venir a España porque aquí, en general, no hay esa consideración», advierte. Reconoce que «se ha progresado mucho» en cuestiones como la bajada de abandonos, pero lamenta la mentalidad que aún se aplica en otras cuestiones.

Noticias relacionadas

«Solo hay un par de playas caninas y la de O Grove se creó porque la pedimos nosotros. No se hicieron más, tampoco en Cambados, y hay que apostar por la convivencia. Con la prohibición no se llega a ningún sitio y hay maneras, permitiendo por ejemplo animales sueltos hasta el mediodía en las que no son bandera azul y luego, con correa, pero esto no se hace», se queja Costa.