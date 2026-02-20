Más de 80.000 euros de daños por un incendio en Castrelo

Un incendio ocurrido ayer en una nave de Castrelo (Cambados) dejó daños valorados en un mínimo de 80.000 euros tras calcinar tres vehículos y provocar desperfectos en la cubierta, entre otras cosas.

La rápida intervención de los servicios de emergencias evitó que se vieran afectados otros equipamientos, como la cámara frigorífica, así que la empresa Xastreu, que se dedica al mercado de la flor cortada y ocupa dichas instalaciones, aún veía posibilidades de no tener que detener su actividad.

Sobre todo porque «no podemos parar, nos llega material continuamente y tampoco podemos dejar de servir a nuestros clientes; tendremos que ir apañándonos», explicaba uno de sus propietarios, mientras esperaba la llegada del perito de su aseguradora.

Visto desde las cámaras

Según le trasladaron los expertos en una primera aproximación al siniestro, el fuego pudo haberse iniciado por un cortocircuito en un furgón que tenían aparcado en el interior. De hecho, esta fue la secuencia que se vio en las cámaras de videovigilancia y llevó a la empresa de seguridad a alertar a los servicios de emergencias.

Eran sobre las cinco de la tarde y un particular también avisó de que veía salir humo de esta nave ubicada en Couto de Abaixo.

A pesar de la rapidez del aviso, las llamas enseguida saltaron a dos camiones isotermo que estaban aparcados a un lado y detrás del otro vehículo, así que también quedaron seriamente dañados; inutilizados. El furgón, por su parte, quedó totalmente calcinado.

Desde la firma, que tiene una larga experiencia en el sector y que importa material de Ecuador y Colombia, siendo el pilar de sus ventas, explicaron que los vehículos de grandes dimensiones están valorados en unos 40.000 euros cada uno. Este era el punto de partida de la factura inicial del perjuicio ocasionado, a la que habrá que sumar las claraboyas completamente derretidas del tejado y los varios palés de cajas de cartón que tenían en este almacén. Sin olvidar los desperfectos estéticos de esta gran nave.

Xastreu espera tener una pronta valoración de su compañía y la cobertura de su póliza para poder recuperarse cuanto antes

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de O Salnés, el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados y la Guardia Civil entre otros efectivos y autoridades.

Los efectivos controlaron las llamas rápidamente y posteriormente se realizaron tareas de prevención.