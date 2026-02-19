Vives Aprende, la vía de la inclusión que impulsa Meis

El convenio de colaboración entre los Concellos de Meis y Ribadumia con la ONG Acción contra el Hambre pondrá en marcha en el municipio una escuela inclusiva de empleo que tendrá, como unos de sus grandes objetivos, el de dar un impulso estratégico al sector vitivinícola de O Salnés. Impulsada a través del programa «Vives Aprende», la ONG va a abrir un proceso de selección para su itinerario especializado en el sector vitivinícola y agroforestal, formando profesionales que den respuesta a la demanda de personal cualificado en el corazón de las Rías Baixas. La experiencia se desarrollará entre los meses de febrero y junio, siendo las plazas limitadas.

El programa formará operarios agroforestales en un itinerario de modalidad semipresencial entre febrero y junio. El alumnado no solo adquirirá destrezas técnicas, sino que también obtendrá carnés profesionales imprescindibles como el de aplicación de fitosanitarios, operador de carretilla o manipulador de alimentos entre otros. Además, el programa incluye un enfoque saludable que permitirá a los participantes acceder a un bono de gimnasio.

El proyecto que Acción contra el Hambre pone en marcha en Meis está orientado a personas desempleadas de entre 16 y 67 años de edad, con prioridad para aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además de que las plazas son limitadas, el programa ofrece acompañamiento individualizado, contacto directo con empresas del entorno y prácticas laborales.

Desde la organización explicaban ayer que «esta escuela es fundamental para O Salnés porque transforma el trabajo tradicional en un perfil profesional certificado».

Al formar expertos en poca, manejo de maquinaria y aplicación de fitosanitarios, el programa asegura que el valor añadido de la producción quede en la propia comarca de O Salnés, garantizando el futuro de las explotaciones locales y la protección del patrimonio natural, explican.

La sede desde la que Acción contra el Hambre desempeñará su actividad será el antiguo consultorio médico de Paradela, donde cuenta con un local cedido por el Concello. Ese espacio lo comparte con otra entidad con una importante carga social, que es Amicos, la cual firmó recientemente un convenio con el Concello de Meis para impulsar acciones en la comarca de O Salnés desde esas dependencias, centradas también en la formación de personas con discapacidad y ven riesgo de exclusión social.