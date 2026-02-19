Vilagarcía
Últimos días para participar en la encuesta sobre la oferta de la EOI
La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía mantiene abierta la encuesta sobre oferta educativa para el curso 2026/2027 con el fin de «optimizar al máximo» las posibilidades de cara al próximo año lectivo y adaptarla a las necesidades de la ciudadanía del entorno.
Los interesados en participar tienen hasta el próximo día 28 para contestar al cuestionario, el cual está abierto tanto para el alumnado actual como para todas las personas que quieran estudiar alguna de las seis lenguas que se imparte esta escuela oficial de Galicia. Estas son: alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués.
Desde el centro vilagarciano explican que, además, el cuestionario incluye una pregunta para sondear sobre que otros idiomas son de interés para el potencial alumnado.
Detalles
La dirección recuerda que la edad de acceso a estos estudios oficiales es de a partir de 14 años de edad, siempre y cuando sea para una lengua que no sea su primera lengua extranjera en el centro de enseñanza obligatoria. Esta restricción se elimina a partir de los 16 años.
Volviendo a la encuesta, se trata de un cuestionario que se responde de manera anónima y no lleva más de tres o cuatro minutos. Es online y el enlace puede conseguirse en la web de este centro de enseñanza o también a través de códigos QR en la cartelería.
