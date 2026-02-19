Una ribadumiense entre los premiados con el Ángela Ruíz Robles

La ribadumiense Carla Piñeiro Esperón se encuentra entre las galardonadas en la última edición de los premios Ángela Ruiz Robles a la Excelencia Académica. Este galardón está reservado al alumnado del grado universitario que alcanzó las mejores cualificaciones en el curso 23-24 en las universidades del sistema universitario de Galicia, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica. La joven fue felicitada por el Concello de Ribadumia a través de sus redes sociales en el día de ayer.