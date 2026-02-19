Educación
Una ribadumiense entre los premiados con el Ángela Ruíz Robles
Ribadumia
La ribadumiense Carla Piñeiro Esperón se encuentra entre las galardonadas en la última edición de los premios Ángela Ruiz Robles a la Excelencia Académica. Este galardón está reservado al alumnado del grado universitario que alcanzó las mejores cualificaciones en el curso 23-24 en las universidades del sistema universitario de Galicia, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica. La joven fue felicitada por el Concello de Ribadumia a través de sus redes sociales en el día de ayer.
