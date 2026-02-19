Reclaman la reposición del servicio ferroviario entre Padrón y Vilagarcía

El BNG llevará a las Cortes la situación que viene arrastrando el servicio ferroviario entre las estaciones de Padrón y Vilagarcía, sin funcionar desde hace una docena de días y obligando a los usuarios de Catoira y Pontecesures a utilizar el autobús mientras los trenes regionales van por la vía del Eixo Atlántico. Los nacionalistas exigen al Gobierno del Estado que rectifique y reponga «de inmediato» los servicios ferroviarios, calificando la situación de «inadmisible» a la vez que reclama explicaciones claras del ejecutivo sobre las razones que motivaron el cierre de la línea convencional.

También entienden que se debe dar un calendario concreto sobre la reapertura al tráfico ya que la decisión de desviar los trenes regionales por la línea del Eixo Atlántico «no resuelve las necesidades de los vecinos de las estaciones intermedias, que se han quedado sin servicio». Insisten desde el BNG que «se ha dejado sin tren a cientos de personas que utilizan a diario las paradas de A Matanza en Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe en Teo, para desplazarse al trabajo o a sus centros de estudio».

El diputado nacionalista Néstor Rego critica la gestión realizada por Renfe, tanto por una supuesta falta de información a los usuarios como por las deficiencias del plan alternativo por carretera. Mantiene que «no ha existido una planificación ordenada o rigurosa porque hubo días en los que el autobús llega tarde, otros en los que se suprime y, en algunos casos, los usuarios se ven obligados a recurrir a taxis, convirtiendo el desplazamiento en una auténtica pesadilla». La formación también denuncia que, durante dos días, se siguieron vendiendo billetes para un servicio que ya estaba suspendido, obligando a los usuarios a desplazarse hasta las estaciones para encontrarse con un tren inexistente.

Noticias relacionadas

Para los nacionalistas no es justificación suficiente la meteorología adversa y emplazan al Gobierno a «garantizar revisiones e inspecciones exhaustivas de las vías, taludes e infraestructuras que permitan la circulación, incluso en momentos de lluvias intensas, evitando desprendimientos o caídas de árboles». Es por ello que Rego reclama que se detalle «cuando se realizó la última revisión de la línea y con cuanta periodicidad se llevan a cabo en el tramo afectado».